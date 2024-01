Bruce Springsteen & The E Street Band Stade Vélodrome Marseille, samedi 25 mai 2024.

Bruce Springsteen & The E Street Band ♫♫♫ Samedi 25 mai, 20h00 Stade Vélodrome

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T20:00:00+02:00 – 2024-05-25T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T20:00:00+02:00 – 2024-05-25T23:00:00+02:00

Bruce Springsteen & The E Street Band en concert événement à Marseille – Orange Vélodrome le samedi 25 mai 2024.

Le Boss et ses musiciens se produiront pour la toute première fois dans ce mythique stade.

Mise en vente générale mardi 7 novembre 2023 à 10h sur GDP.FR et dans les points de vente habituels.

Stade Vélodrome 3 Bd Michelet, 13008 Marseille Marseille 13009 Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur