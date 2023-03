SCH Stade Vélodrome Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

SCH Stade Vélodrome, 22 juillet 2023, Marseille. SCH Samedi 22 juillet, 20h00 Stade Vélodrome 37 / 57€ Il y a trois ans, SCH signait un retour en grande pompe avec le premier volet de la saga JVLIVS. Entre temps, il y a eu l’ambitieux ‘ROOFTOP, sa brillante participation à ’13 Organisé’ et son album « JVLIVS II » sorti en mars 2021, qui est désormais double disque de platine.

Aujourd’hui, SCH part en tournée dans toute la France et fera deux concerts exceptionnels au stade Orange Vélodrome à Marseille et à l’Accor Arena de Paris… Stade Vélodrome 3 Bd Michelet, 13008 Marseille Marseille 13009 Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/SCH-tickets »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T20:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:00:00+02:00

Stade Vélodrome
3 Bd Michelet, 13008 Marseille
Marseille
Bouches-du-Rhône

