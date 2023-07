MYLENE FARMER – NEVERMORE 2023 Stade Vélodrome Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille MYLENE FARMER – NEVERMORE 2023 Stade Vélodrome Marseille, 8 juillet 2023, Marseille. MYLENE FARMER – NEVERMORE 2023 Samedi 8 juillet, 20h00 Stade Vélodrome De 55 à 185€ POUR LE 8ème SHOW DE SA CARRIÈRE, MYLENE FARMER SE PRODUIRA DANS LES STADES DE 9 VILLES POUR 12 CONCERTS EXCEPTIONNELS EN FRANCE, SUISSE, BELGIQUE EN JUIN ET JUILLET 2023. Stade Vélodrome 3 Bd Michelet, 13008 Marseille Marseille 13009 Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://store.mylenefarmer-nevermore2023.com/fr/meeting/1994/mylene-farmer/orange-velodrome/08-07-2023/20h30 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T20:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00

2023-07-08T20:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Stade Vélodrome Adresse 3 Bd Michelet, 13008 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Stade Vélodrome Marseille

Stade Vélodrome Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/