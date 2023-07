Nuit des étoiles Stade Val-d’Oire-et-Gartempe, 8 août 2023, Val-d'Oire-et-Gartempe.

Val-d’Oire-et-Gartempe,Haute-Vienne

Venez observer le ciel étoilé au télescope en profitant de grillades et d’une buvette sur place..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . EUR.

Stade

Val-d’Oire-et-Gartempe 87320 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and observe the starry sky through a telescope, while enjoying grilled meats and a refreshment bar on site.

Venga a observar el cielo estrellado a través de un telescopio y disfrute de una barbacoa y refrescos in situ.

Beobachten Sie den Sternenhimmel mit einem Teleskop und genießen Sie dabei Gegrilltes und einen Imbiss vor Ort.

