Le Patxi Villenave 24 heure Trail Stade Trigant, 25 mars 2023, Villenave-d'Ornon.

Organisé par le CAV handicap moteur mi

Stade Trigant Chemin de Couhins, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://cav-athle.fr/24h-trail/”}]

Deux terrains de rugby, une piste d’athlétisme et ses aires de sauts et de lancers

Les bénévoles du CAV sont prêts à vous faire passer un beau week-end sportif et convivial.

3 épreuves de durée de 6h, 12h et 24h ouvertes aux Traileurs et marcheurs(ses) nordique, en individuel ou en relais, avec une boucle de 7500 mètres 100% nature sur le site boisé de l’espace d’Ornon et du château Olivier.

Au programme

Le 24 heure Trail individuel et en relais • Départ 10h00

Le 24 heure Marche nordique individuel et en relais • Départ 10h00

Le 12 heure Trail individuel et en relais • Départ 21h00

Le 12 heure Marche nordique individuel et en relais • Départ 21h00

Le 6 heure Trail individuel et en relais • Départ 12h00

Le 6 heure Marche nordique individuel et en relais • Départ 12h00

