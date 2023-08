Ekiden #9 Stade Trigan Villenave-d’Ornon, 21 octobre 2023, Villenave-d'Ornon.

Ekiden #9 Samedi 21 octobre, 18h00 Stade Trigan

Nouveau cette année, l’Ekiden se fera le samedi en soirée et en nocturne, le 21 octobre départ 18h00.

Vous serez à la fois coureur, supporter de votre équipe et spectateur d’un beau spectacle.

4 épreuves : Frontale obligatoire à partir de 18h45

L’ékiden (le relais à 6) : L’ékiden sera label régional FFA et sera de nouveau support du Championnat de Gironde d’Ekiden.

L’ékiden, c’est une course par équipe et en relais sur la distance du marathon. L’épreuve se déroule sur un circuit de 5km. Chaque équipe est constituée de 6 relayeurs parcourant les distances suivantes :

1er relayeur : 5km

2e relayeur : 10km

3e relayeur : 5km

4e relayeur : 10km

5e relayeur : 5km

6e relayeur : 7,195km

Le départ sera donné à 18 h 00 pour l’ékiden.

Les équipes sont composées de : 6 femmes pour les équipes femme, 3 femmes et 3 hommes pour les équipes mixte, 6 vétérans homme pour les équipes vétérans, tous les autres cas étants des équipes homme.

Un classement entreprise ou collectivités est aussi prévu.

Retrouvez le détail de toutes les épreuves ici

Stade Trigan Chemin de Couhins, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 06 91 29 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ekiden-villenave.fr/ »}] [{« link »: « https://www.ekiden-villenave.fr/ »}] Deux terrains de rugby, une piste d’athlétisme et ses aires de sauts et de lancers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ekiden Ronde villenavaise