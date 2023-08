24 heures de bonheur Stade Trigan Villenave-d’Ornon, 26 août 2023, Villenave-d'Ornon.

24 heures de bonheur 26 et 27 août Stade Trigan

Rendez-vous avec la 13ème édition du »24 heures de bonheur » de Villenave d’Ornon.

Le grand défi sportif et les valeurs humaines

Cette épreuve permettra à tous de vivre des grandes émotions durant 3h, 6h, 12h ou 24h, en étant à la fois acteurs et spectateurs de l’évènement. Les bénévoles du CAV sont prêts à vous faire passer un beau week-end sportif et convivial.

Stade Trigan Chemin de Couhins, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine cav.running@gmail.com 06 08 06 91 29 http://24hvillenave.fr/ Deux terrains de rugby, une piste d'athlétisme et ses aires de sauts et de lancers

