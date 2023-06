Faites VOJO Stade Trigan Villenave-d’Ornon, 24 juin 2023, Villenave-d'Ornon.

Faites VOJO Samedi 24 juin, 13h30 Stade Trigan Entrée libre – Inscriptions sur place // Pour la course inscriptions Service vie des quartiers

VOJO signifie Villenave d’Ornon aux Jeux Olympiques, mais aussi Ville Ouverte aux Joyeuses Opportunités.

L’édition FAITES VOJO en juin 2023 sera un mélange de culture et de sport, des moments festifs et de joyeuses opportunités, notamment rugbystiques dans le cadre de la Coupe du Monde.

Programme

13h30 – 14h45 : course/marche dans la Ville

15h -18h : village sportif et festif

– Mise à l’honneur du rugby : tournoi de burdi (rugby touché) accessible à tous – rugby tots pour les tous petits – Equalizer rugby – container rugby itinérant Bordeaux Métropole

– Animations ludiques, sportives et décalées accessibles aux petits et grands/ Parcours, slaloms et courses en folie, course de chaises de bureaux, fresque, photobooth, ateliers tir et lancers, respiration, thèque, chant et ciné des supporters… et d’autres surprises

– Structures gonflables

Avec la participation des services, conseil interquartiers et associations de la Ville

A partir de 18h : remise des prix avec mise en scène par la compagnie associée Adieu Panurge – sketches – hymne VOJO et flashmob

A partir de 19h30 :

– DJ SET – TOTAL HEAVEN 100% vinyle pour ambiancer le stade !

– ROLLER BRASS BAND – la seule fanfare au Monde sur patins à roulettes – Veston Léger – Collectif de Musiciens (vestonleger.com)

« Roller n’groove » by Rollerbrassband – YouTube

– BOLERO CON FUEGO – une création de la Compagnie SILEX – musique, danse et feu pour un spectacle incandescent

Silex – Silex – Feux d’artifice (silexfeudartifice.com)

Restauration sur place – Foodtrucks

Stade Trigan Chemin Couhins Villenave-d’Ornon 33140 Chambéry Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 75 69 85 »}, {« type »: « email », « value »: « conseilsdequartier@mairie-villenavedornon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T13:30:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

