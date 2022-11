Tennis : championnats de France par équipe PRO A Stade Toulousain Tennis Club Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Entrée libre

L’équipe 1 du Stade Toulousain Tennis Club remet son titre en jeu ! Stade Toulousain Tennis Club 116 rue des troènes Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Championnats de France par équipe – PRO A A l’occasion des Championnats de France de Tennis par équipe de PRO A* 2023, l’équipe 1 du Stade Toulousain Tennis Club va défendre son titre remporté le 10 décembre 2021 face à l’équipe 1 du TC Loon-Plage. Benjamin Bonzi : N°4 – 53 ATP simple – 138 ATP double

Hugo Gaston : N°8 – 79 ATP simple – 271 ATP double

Arthur Cazaux : N°42 – 291 ATP simple – NR ATP double

Arthur Reymond : N°51 – 521 ATP simple – 573 ATP double

Hugo Nys : 46 ATP double

Fabien Reboul : 62 ATP double – 1061 ATP simple

Sadio Doumbia : N°99 – 68 ATP double – 624 ATP simple

Théo Arribagé : -15 – 1197 ATP simple – 168 ATP double

Axel Garcian : N°87 – 812 ATP simple – 661 ATP double

Maxence Brovillé : N°99 – 863 ATP simple – 842 ATP double

Paul Cayre : N°99 – 1857 ATP simple – 1625 ATP double Le Stade Toulousain Tennis Club va affronter le CT Arras (Nord Pas de Calais), le SNUC (Pays de la Loire), le TC Blanc Mesnil (Ile de France), le CT Clermontois (Ile de France) et la Villa Primrose (Nouvelle Aquitaine). Les phases de poules composées de 5 journées débutent le 19 novembre et terminent le 3 décembre. La finale se jouera à Créteil le samedi 10 décembre prochain. Trois journées vont se dérouler au Stade Toulousain Tennis Club : Samedi 26 novembre – TC Blanc Mesnil

Mercredi 30 novembre – CT Clermontois

Samedi 4 décembre – Villa Primrose Au cours de ces journées, le STTC va affronter des joueurs d’expérience, notamment Adrian Mannarino N°3, Quentin Halys N°6, Holger Rune N°1, Arthur Fils N°26, Benoit Paire N°17 et Edouard-Roger Vasselin. *Première division nationale opposant les meilleurs clubs de Tennis en France et composés de joueurs professionnels français et internationaux.

