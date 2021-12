Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse STADE TOULOUSAIN – STADE FRANCAIS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

STADE TOULOUSAIN – STADE FRANCAIS Toulouse, 26 décembre 2021, Toulouse. STADE TOULOUSAIN – STADE FRANCAIS STADIUM DE TOULOUSE 1 Allée Gabriel Biénès Toulouse

2021-12-26 21:00:00 – 2021-12-26 STADIUM DE TOULOUSE 1 Allée Gabriel Biénès

Toulouse Haute-Garonne 20 EUR 20 95 Venez voir jouer le Stade Toulousain, et les supporter vêtus de rouge et noir dans les gradins du Stadium de Toulouse ! Navette Stadium de Toulouse !

Une navette bus gratuite est mise en place au départ du métro ligne A – Station Arènes pour rejoindre le Stadium (uniquement pour certains matchs du Top 14). Elle effectue le trajet par le boulevard Déodat de Séverac pour se rendre sur l’île du Ramier puis termine son trajet à l’allée du Prof. C. Soula.

La navette vous dépose à proximité de l’entrée Est du Stadium. Premier départ : 2h avant le début du match.

Dernier départ : 5 mn avant le début du match.

Retours assurés vers les Arènes en fin de match pendant 1h00.

Plus d’infos sur www.tisseo.fr Bon match ! 13ème journée – Top 14 Venez voir jouer le Stade Toulousain, et les supporter vêtus de rouge et noir dans les gradins du Stadium de Toulouse ! Navette Stadium de Toulouse !

Une navette bus gratuite est mise en place au départ du métro ligne A – Station Arènes pour rejoindre le Stadium (uniquement pour certains matchs du Top 14). Elle effectue le trajet par le boulevard Déodat de Séverac pour se rendre sur l’île du Ramier puis termine son trajet à l’allée du Prof. C. Soula.

La navette vous dépose à proximité de l’entrée Est du Stadium. Premier départ : 2h avant le début du match.

Dernier départ : 5 mn avant le début du match.

Retours assurés vers les Arènes en fin de match pendant 1h00.

Plus d’infos sur www.tisseo.fr Bon match ! STADIUM DE TOULOUSE 1 Allée Gabriel Biénès Toulouse

dernière mise à jour : 2021-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse STADIUM DE TOULOUSE 1 Allée Gabriel Biénès Ville Toulouse lieuville STADIUM DE TOULOUSE 1 Allée Gabriel Biénès Toulouse