STADE TOULOUSAIN – SECTION PALOISE COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

STADE TOULOUSAIN – SECTION PALOISE COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS, 25 février 2023, Toulouse . STADE TOULOUSAIN – SECTION PALOISE 114 Rue des Troènes COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS STADE ERNEST WALLON Toulouse Haute-Garonne COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS 114 Rue des Troènes

2023-02-25 21:00:00 – 2023-02-25

COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS 114 Rue des Troènes

Toulouse

Haute-Garonne Venez voir jouer le Stade Toulousain lors de la 19ème journée du TOP 14, et les supporters vêtus de rouge et noir dans les gradins du stade Ernest Wallon ! Navette Ernest Wallon destination rugby !

Une navette bus gratuite est mise en place au départ du métro ligne B station Barrière de Paris pour rejoindre le Stade Ernest Wallon (uniquement pour les matches du TOP 14 et de Coupe d’Europe). Elle effectue le trajet par les boulevards Silvio Trentin et de Suisse puis la rue Ferdinand Lassalle. Une passerelle permet de franchir le canal latéral à la Garonne et de rejoindre le Stade par un cheminement piétonnier. Temps de trajet en bus : 5 min. Premier départ : 2h avant le début des matchs, puis toutes les 5 minutes.

Retours assurés en fin de match pendant 1h00.

Plus d’infos sur www.tisseo.fr Buvette, bodéga et restauration sur place.

Bon match ! La compétition TOP 14 est de retour sur la pelouse d’Ernest Wallon ! COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS 114 Rue des Troènes Toulouse

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse STADE ERNEST WALLON Adresse Toulouse Haute-Garonne COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS 114 Rue des Troènes Ville Toulouse lieuville COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS 114 Rue des Troènes Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse STADE ERNEST WALLON Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse /

STADE TOULOUSAIN – SECTION PALOISE COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS 2023-02-25 was last modified: by STADE TOULOUSAIN – SECTION PALOISE COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS Toulouse STADE ERNEST WALLON 25 février 2023 114 Rue des Troènes COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS STADE ERNEST WALLON Toulouse Haute-Garonne COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS Toulouse Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne