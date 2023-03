STADE TOULOUSAIN RUGBY – RC CHILLY MAZARIN (RUGBY FEMININ) COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

STADE TOULOUSAIN RUGBY – RC CHILLY MAZARIN (RUGBY FEMININ) COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS, 12 mars 2023, Toulouse . STADE TOULOUSAIN RUGBY – RC CHILLY MAZARIN (RUGBY FEMININ) 114 Rue des Troènes COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS STADE ERNEST WALLON Toulouse Haute-Garonne COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS 114 Rue des Troènes

2023-03-12 – 2023-03-12

COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS 114 Rue des Troènes

Toulouse

Haute-Garonne Le championnat d’Elite 1 est le plus haut échelon national du championnat de France de Rugby à XV amateur féminin.

Venez voir jouer l’équipe féminine du Stade Toulousain et les supporters vêtus de rouge et noir dans les gradins du stade Ernest Wallon ! Buvette, bodéga et restauration sur place.

Bon match ! Rendez-vous sur la pelouse d’Ernest Wallon pour le Championnat Fédérales Féminines Seniors Elite 1 ! http://competitions.ffr.fr/clubs/stade-toulousain-rugby/competitions/elite-1-feminine COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS 114 Rue des Troènes Toulouse

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse STADE ERNEST WALLON Adresse Toulouse Haute-Garonne COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS 114 Rue des Troènes Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS 114 Rue des Troènes Toulouse

Toulouse STADE ERNEST WALLON Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse /

STADE TOULOUSAIN RUGBY – RC CHILLY MAZARIN (RUGBY FEMININ) COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS 2023-03-12 was last modified: by STADE TOULOUSAIN RUGBY – RC CHILLY MAZARIN (RUGBY FEMININ) COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS Toulouse STADE ERNEST WALLON 12 mars 2023 114 Rue des Troènes COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS STADE ERNEST WALLON Toulouse Haute-Garonne COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS Toulouse Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne