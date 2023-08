Inauguration d’une plaque commémorant la bataille du 20 mars 1814 Stade Torcy-le-Grand, 17 septembre 2023, Torcy-le-Grand.

Inauguration d’une plaque commémorant la bataille du 20 mars 1814 Dimanche 17 septembre, 14h00 Stade entrée libre

Une plaque commémorant cet évènement sera inaugurée en présence des habitants du village et des scolaires. Une découverte guidée sera mise en place, pour tout public.

Durant la campagne de France, les 20 et 21 mars 1814, se déroulèrent deux grandes batailles dans notre secteur : celle d’Arcis sur Aube en présence de l’Empereur et celle des deux Torcy, en présence là aussi de l’Empereur et surtout du maréchal Ney. Les pertes humaines furent effroyables et le petit village de Torcy le Grand fut presque entièrement détruit.

Stade Voie Chatelaine, 10700 Torcy le Grand Torcy-le-Grand 10700 face au stade Aube Grand Est 06 64 70 65 00 Stade de la ville. parking du stade à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

