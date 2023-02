Rugby : stade villeneuvois / FC Grenoble Rugby Stade Théry, 26 février 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Rugby : stade villeneuvois / FC Grenoble Rugby Dimanche 26 février, 13h00 Stade Théry

Dimanche 26 février 2023 à 13h, l’équipe élite 1 veut prendre sa revanche face au FCG Amazones au stade Théry.

Stade Théry rue de Ticleni 59650 villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{“data”: {“cache_age”: 86400, “thumbnail_width”: 300, “description”: “Compte Twitch officiel du Stade Villeneuvois Suivez les Lives u00e0 domicile de notre u00e9quipe de rugby u00e9lite 1”, “messages”: [“Twitch requires each domain your site uses. Please configure in your providers settings or add to URL itself as ?_parent=…”], “html”: “