Seine-et-Marne Festival Muzik’Elles de Meaux Stade Tauziet, Meaux (77) Meaux, 23 septembre 2023, Meaux. Festival Muzik’Elles de Meaux 23 et 24 septembre Stade Tauziet, Meaux (77) 30euros (tarif normal) / 26euros (tarif réduit) / 15euros (tarif pass culture) Le festival Muzik’Elles de Meaux revient pour une 11e édition haute en couleur et deux jours de fête, les 23 et 24 septembre 2023, avec entre autres –M–, ADÉ, NEJ’, JENIFER, SUZANE… Ne ratez pas le rendez-vous incontournable de la rentrée ! Stade Tauziet, Meaux (77) 24 Avenue Franklin Roosevelt, 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-meaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

