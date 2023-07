Eté actif 2023 : Spéléologie Stade Tamniès, 31 juillet 2023, Tamniès.

Tamniès,Dordogne

Spéléologie : une activité sportive qui vous fait découvrir le milieu souterrain. Cavités et grottes exceptionnelles au cœur de la forêt.

Ouvert à tous. A partir de 10 ans.

8 personnes maximum par groupe.

Bonne compréhension de la langue française pour des raisons de sécurité.

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Tenue de sport : chaussures fermées (tennis) jogging (pas de robe)..

2023-07-31 fin : 2023-07-31 12:00:00. EUR.

Stade

Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Caving : a sport activity that makes you discover the underground environment. Exceptional cavities and caves in the heart of the forest.

Open to all. From 10 years old.

8 people maximum per group.

Good understanding of the French language for safety reasons.

Minors must be accompanied by an adult.

Sportswear: closed shoes (tennis shoes) jogging (no dress).

Espeleología: una actividad deportiva que permite descubrir el medio subterráneo. Cuevas y cavernas excepcionales en el corazón del bosque.

Abierto a todos. A partir de 10 años.

máximo 8 personas por grupo.

Buen conocimiento de la lengua francesa por razones de seguridad.

Los menores deben ir acompañados de un adulto.

Ropa deportiva: calzado cerrado (zapatillas de tenis) jogging (no vestido).

Höhlenforschung: Eine sportliche Aktivität, bei der Sie die unterirdische Umwelt entdecken können. Außergewöhnliche Höhlen und Grotten im Herzen des Waldes.

Für alle offen. Ab einem Alter von 10 Jahren.

maximal 8 Personen pro Gruppe.

Gutes Verständnis der französischen Sprache aus Sicherheitsgründen.

Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Sportkleidung: Geschlossene Schuhe (Tennisschuhe) Jogginganzug (keine Kleider).

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir