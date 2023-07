Fête Nationale Stade Sylvain Bariseel Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Val-d'Oise Fête Nationale Stade Sylvain Bariseel Louvres, 13 juillet 2023, Louvres. Fête Nationale 13 et 14 juillet Stade Sylvain Bariseel 13 juillet à 21 h 30 : retraite aux flambeaux. Des lampions seront fournis pour cette marche nocturne qui conduira les participants jusqu’au stade Sylvain-Bariseel pour le feu d’artifice. 13 juillet à 23 h : feu d’artifice au stade Sylvain-Bariseel. Restauration sur place 14 juillet à 12 h : pique-nique luparien. Apportez votre panier, partagez et faites connaissance de manière conviviale avec les habitants de la ville. Ambiance musicale et restauration sur place seront également au rendez-vous. Stade Sylvain Bariseel rue andré malraux louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

