Feu d'artifice et bal des pompiers

Ille-et-Vilaine Feu d’artifice et bal des pompiers Stade Siméon Belliard Bruz, 13 juillet 2023, Bruz. Feu d’artifice et bal des pompiers 13 et 14 juillet Stade Siméon Belliard Gratuit, accès libre Le traditionnel bal des pompiers et le feu d’artifice du 14 juillet seront de retour à Bruz le jeudi 13 juillet 2023 au stade Siméon Belliard. Au programme de la soirée : Ouverture du bal des pompiers à partir de 20h et jusqu’à 2h.

Feu d’artifice à 23h30. Buvette et restauration proposée sur place. Stade Siméon Belliard rue Pierre de Coubertin 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T20:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T02:00:00+02:00

