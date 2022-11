Bègles / Judo Pro League : matches poule C par équipes mixte stade Serge Duhourquet Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Bègles / Judo Pro League : matches poule C par équipes mixte stade Serge Duhourquet, 22 novembre 2022, Bègles. Bègles / Judo Pro League : matches poule C par équipes mixte Mardi 22 novembre, 19h00 stade Serge Duhourquet

-12 ans : 4 euros / +12 ans : 8 euros

Matches de poules Begles/Paris Begles/Nice Nice/Paris stade Serge Duhourquet 156 rue marcel sembat 33130 begles Terres Neuves Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Écrivez l’histoire du Judo avec nous

­

France Judo lance la première ligue sportive professionnelle mixte en France : la Judo Pro League. Bègles avec le DOJO BEGLAIS fait parti des 12 franchises créatrices accueillir cet événement. Soyons nombreux pour soutenir nos combattantes et combattants, Bègles ville de Judo !

Ouverture des portes 18h, début des combats 19h, fin prévisionnelle 21h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T19:00:00+01:00

2022-11-22T21:00:00+01:00 France Judo

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu stade Serge Duhourquet Adresse 156 rue marcel sembat 33130 begles Terres Neuves Ville Bègles lieuville stade Serge Duhourquet Bègles Departement Gironde

stade Serge Duhourquet Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Bègles / Judo Pro League : matches poule C par équipes mixte stade Serge Duhourquet 2022-11-22 was last modified: by Bègles / Judo Pro League : matches poule C par équipes mixte stade Serge Duhourquet stade Serge Duhourquet 22 novembre 2022 Bègles Stade Serge Duhourquet Bègles

Bègles Gironde