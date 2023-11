FOOTBALL – Calendrier de l’équipe pro féminine des Girondins à Bordeaux Stade Sainte-Germaine Le Bouscat, 24 novembre 2023, Le Bouscat.

FOOTBALL – Calendrier de l’équipe pro féminine des Girondins à Bordeaux 24 novembre 2023 – 8 mai 2024 Stade Sainte-Germaine Tarifs : à partir de 9 €.

Calendrier complet des matchs de l’équipe pro féminine des Girondins à Bordeaux

Novembre 2023

11/11/2023 | 15:00 > Bordeaux – Annecy

Décembre 2023

16/12/2023 | 15:00 > Bordeaux – Saint-Etienne

Février 2024

03/02/2024 | 15:00 > Bordeaux – Guingamp

10/02/2024 | 15:00 > Bordeaux – Paris FC

Mars 2024

16/03/2024 | 15:00 > Bordeaux – Dijon

Avril 2024

13/04/2024 | 15:00 > Bordeaux – Fleury 91

Mai 2024

08/05/2024 | 14:30 > Bordeaux – Olympique Lyon

Stade Sainte-Germaine 2 Rue Ferdinand de Lesseps, 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

