Le Bouscat Rugby – Les Lionnes de Bordeaux vs Lons section paloise Stade Sainte-Germaine Le Bouscat, 22 octobre 2023, Le Bouscat. Rugby – Les Lionnes de Bordeaux vs Lons section paloise Dimanche 22 octobre, 15h00 Stade Sainte-Germaine Tarifs sur place. Venez rugir avec Les Lionnes pour le 3ème match de la saison 23/24 !

La saison a bien commencé avec deux victoires face à Blagnac et Lyon !

En vue d'Octobre Rose nous avons collaboré avec Cami Sport & Cancer afin de montrer notre soutien aux patientes atteintes d'un cancer. Une tombola sera organisée par l'association des joueuses, qui versera la moitié des bénéfices à Cami Sport & Cancer.

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00

