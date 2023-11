Courses à pieds enfants pour le Téléthon Stade Saint-Paul, 9 décembre 2023, Saint-Paul.

Saint-Paul,Haute-Vienne

Dans le cadre du Téléthon 2023, courses à pieds pour enfants dont tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. Plusieurs distances sont proposés , 1200 m pour les enfants nés en 2015-2016, 1500 m pour ceux nés en 2014 et 1800 m pour ceux de 2013. Remise de trophées et goûter offert. Retrait des dossards à partir de 13h30.

Stade

Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of Telethon 2023, children’s foot races with all proceeds going to the Telethon. Several distances are proposed: 1200 m for children born in 2015-2016, 1500 m for those born in 2014 and 1800 m for those born in 2013. Trophies awarded and snack offered. Bibs available from 1:30 pm

En el marco del Teletón 2023, carreras pedestres infantiles cuya recaudación se destinará íntegramente al Teletón. Hay varias distancias disponibles: 1200 m para los niños nacidos en 2015-2016, 1500 m para los nacidos en 2014 y 1800 m para los nacidos en 2013. Se entregarán trofeos y se ofrecerá un tentempié. Dorsales disponibles a partir de las 13.30 h

Im Rahmen des Telethon 2023 finden Fußläufe für Kinder statt, deren Erlöse an den Telethon gespendet werden. Es werden mehrere Distanzen angeboten: 1200 m für Kinder, die 2015-2016 geboren wurden, 1500 m für Kinder, die 2014 geboren wurden, und 1800 m für Kinder, die 2013 geboren wurden. Trophäenübergabe und Imbiss werden angeboten. Abholung der Startnummern ab 13:30 Uhr

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de Noblat