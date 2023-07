L’achevauchée Stade Saint-Clément, 15 septembre 2023, Saint-Clément.

Saint-Clément,Allier

En souvenir des 100 cavaliers au choix deux ou 3 jours :

Vendredi demi-journée, samedi journée complète avec soirée repas et concert et dimanche demi-journée.

Plus de renseignements sur le site internet : http://www.equin-ox.ffe.com.

2023-09-15 fin : 2023-09-17 . EUR.

Stade

Saint-Clément 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



In memory of the 100 riders, a choice of two or 3 days:

Friday half-day, Saturday full day with evening meal and concert and Sunday half-day.

Further information on the website: http://www.equin-ox.ffe.com

En memoria de los 100 jinetes, dos o tres días a elegir:

Viernes medio día, sábado día completo con cena y concierto y domingo medio día.

Más información en el sitio web: http://www.equin-ox.ffe.com

Als Erinnerung an die 100 Reiter wahlweise zwei oder drei Tage:

Freitag halber Tag, Samstag ganzer Tag mit abendlichem Essen und Konzert und Sonntag halber Tag.

Weitere Informationen auf der Website: http://www.equin-ox.ffe.com

Mise à jour le 2023-06-28 par Vichy Destinations