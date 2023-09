Tournoi de pétanque au Mesnil-Amelot Stade Rousseau Le Mesnil-Amelot, 17 septembre 2023, Le Mesnil-Amelot.

Tournoi de pétanque au Mesnil-Amelot Dimanche 17 septembre, 09h00 Stade Rousseau 5€ par adulte et 3€ par enfant

Le comité des fêtes organisera le dimanche 17 septembre la deuxième édition du tournoi de pétanque. Doublette et

triplette au stade Rousseau ouverture du stade à 9h et début du tournoi à 10h. Restauration et buvette sur place.

Inscriptions au 07 89 83 18 27.

Stade Rousseau 4ter rue de Brouet Le Mesnil-Amelot 77990 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 89 83 18 27 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00

Mairie du Mesnil-Amelot