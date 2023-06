Inside the box Stade Roger-Caltot Clichy-sous-Bois, 1 août 2023, Clichy-sous-Bois.

Inside the box 1 et 6 août Stade Roger-Caltot

INSIDE the BOX mêle danse contemporaine, boxe, course et théâtre. S’inspirant de leurs expériences personnelles autour d’un ring et d’un stade, ces deux femmes sont face à elles-mêmes et s’acharnent à mener les combats qui s’imposent en mettant en évidence toutes les émotions et les pensées contradictoires d’un instant sportif.

Elles interprètent une seule situation, une seule femme en deux versants : Celle qui lâche VS Celle qui tient; Celle qui court VS Celle qui doute; Celle qui encourage VS Celle qui a peur… LA BOXE comme situation concrète et LA COURSE comme allégorie du temps qui passe, des victoires possibles, du marathon à parcourir…

Entre instantanéité d’un bonheur explosif et déception absolue d’une seconde inattentive, l’émotion est au cœur de cette création. CONTINUER, TENIR TETE et RESISTER à L’ABANDON en est le Leitmotiv.

Compagnie Page55

voir

Stade Roger-Caltot Av. de Sévigné 93390 Clichy-sous-Bois Clichy-sous-Bois 93390 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « messages »: [« Contact support to disable Vimeos with site restrictions. »], « html »: «

« , « type »: « video », « provider_name »: « Vimeo », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/655458938 »}, « link »: « https://vimeo.com/655458938 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T17:00:00+02:00 – 2023-08-01T18:00:00+02:00

2023-08-06T14:00:00+02:00 – 2023-08-06T14:30:00+02:00

©Pascal Claryss