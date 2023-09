Marche avec les Barons Stade Roche-en-Régnier, 24 septembre 2023, Roche-en-Régnier.

Roche-en-Régnier,Haute-Loire

Circuit de 12 km sans difficulté.

Tour de Miaune en partant par Prassalat, la carrière, La roche du Diable, puis retour par Orcerolles, La Baraque et arrivée au stade.

Collation à l’arrivée..

2023-09-24 13:45:00 fin : 2023-09-24 . EUR.

Stade

Roche-en-Régnier 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Easy 12 km circuit.

Tour of Miaune via Prassalat, la carrière, La roche du Diable, then return via Orcerolles, La Baraque and finish at the stadium.

Refreshments on arrival.

Un circuito fácil de 12 km.

Vuelta a Miaune pasando por Prassalat, la carrière, La roche du Diable, vuelta por Orcerolles, La Baraque y llegada al estadio.

Refrigerio en la meta.

12 km lange Rundstrecke ohne Schwierigkeiten.

Tour de Miaune ab Prassalat, la carrière, La roche du Diable, dann zurück über Orcerolles, La Baraque und Ankunft im Stadion.

Imbiss bei der Ankunft.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay