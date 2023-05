Bienvenue en Ovalie Stade Robert Brettes, 17 juin 2023, Mérignac.

Bienvenue en Ovalie Samedi 17 juin, 09h00 Stade Robert Brettes Gratuit sans réservation

1. Une première séquence à destination des scolaires primaires.

Un tournoi de rugby sera effectué au sein de chaque école afin de qualifier une équipe qui représentera son école lors d’un tournoi final le samedi 17 juin. Les équipes seront mixtes (garçons et filles) et le classement du tournoi se fera sur la base de critères sportifs et du fair play. Chaque équipe aura également à disposition pour le tournoi des équipements aux couleurs de la nation qu’elles représenteront.

Les arbitres de chaque tournoi seront des enfants volontaires qui seront conviés lors du tournoi du samedi 17 juin. Les associations sportives partenaires proposeront aux enfants une sensibilisation sur l’arbitrage et effectueront une formation pour les volontaires.

Enfin, durant cette période les associations partenaires viendront faire des sensibilisations au sport, aux valeurs du rugby, au sport santé, à travers divers supports.

2. Une seconde séquence à destination des maternels.

Proposition d’une activité de bébé rugby : activité d’éveil ludique, sportive et conviviale pour la petite enfance, permettant aussi de participer à l’éducation de l’enfant et de lui donner le goût des activités physiques dès son plus jeune âge. Attention, il ne s’agit pas de pratique sportive de rugby mais bien d’un rugby adapté pour les tout-petits.

Les mercredis après-midi les enfants entre 5 et 6 ans de tous les accueils périscolaires maternels de la ville pourront participer à 3 séances de bébé-rugby encadrés par un éducateur diplômé et des animateurs.

Par ailleurs, sur les temps d’activités périscolaires des activités seront mises en place sur les différents pays accueillis à Bordeaux en vue de réaliser une exposition pour la journée évènement. Ces ateliers, mis en place dans les structures d’accueil périscolaires maternelles de la ville permettront de faire découvrir à plusieurs groupes d’enfants entre 3 et 6 ans la culture de chaque pays accueillis à Bordeaux durant le mondial de rugby, à travers la danse, la musique, le jeu, la cuisine, l’art visuel, le conte avec des interventions de la médiathèque, l’artothèque. Ces ateliers pourront conduire à des productions qui serviront à monter une exposition itinérante sur la découverte des pays concernés.

3. Une troisième séquence constitue le point d’orgue de ce projet lors d’une journée le samedi 17 juin au pôle culturel « Evasion » avec une programmation multiple :

• Une cérémonie d’ouverture aura lieu avec la présence de joueurs de rugby du club du Mérignac Rugby.

• Un tournoi de rugby sera mis en place avec phase de poule le matin et phase finale l’après-midi avec une attention toute particulière qui sera portée sur la notion du fair-play. Les trois meilleures équipes seront récompensées, ainsi que celles ayant eu le comportement le plus sportif et loyal.

Les arbitres seront également récompensés pour leur participation.

•En parallèle du tournoi seront mis en œuvre :

• des ateliers d’initiation au rugby

• des structures gonflables (liées au rugby)

• des jeux ludiques

• une bibliothèque mobile (sur le sport et les cultures) pour les enfants de grandes sections et le grand public

• des expositions « sport santé » et culturelles crées par les enfants

• des ateliers de bébé-rugby

• des animations libres et culturelles par différents ateliers et jeux (« Le jeu du déménageur », « On fait un tour au zoo », « Les tortues », « Le grand bazar », « Les tentacules du poulpe », « La carte au trésor », « Les poules et les renards »

• une exposition « L’incroyable voyage de Madame la balle ovale » (exposition photographique + productions des enfants sur le thème des pays en compétition à Bordeaux)

• Des food-trucks (circuits courts et aux couleurs culturelles variées) seront également présents. Ces food-trucks s’intègreront à la démarche souhaitée d’une manifestation zéro déchet.

• Clôture de la journée par un concert dansant avec un DJ jusqu’à 1h15.

Stade Robert Brettes 60 avenue du Truc Mérignac 33700 Capeyron Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T09:00:00+02:00 – 2023-06-17T14:30:00+02:00

Bordeaux Métropole Coupe du Monde de Rugby