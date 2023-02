[SALON] Stade de l’emploi Stade rennais F.C. Vezin-le-Coquet Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS – ENTRÉE LIBRE

Le Stade Rennais F.C., supporter de l’emploi ! Stade rennais F.C. ROUTE DE LORIENT 35000 RENNES Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine Bretagne [{“link”: “https://formation-continue.univ-rennes.fr/”}] La 10ème édition du Stade de l’Emploi se déroulera le jeudi 30 mars 2023 au Roazhon Park.

Un événement unique dédié à l’emploi et à la formation pour tous secteurs d’activités confondus en Ille-et-Vilaine !

L’Université de Rennes est partenaire de cet évènement gratuit et accessible à tous.

Venez rencontrer l’équipe du service formation continue et alternance pour obtenir des informations et des conseils sur votre projet de reprise d’études et/ou de validation des acquis.

Pour en savoir + sur la formation continue tout au long de la vie, la reprise d’études, la validation des acquis et l’alternance, consultez notre site :

formation-continue.univ-rennes.fr

Vous y trouverez une foire aux questions en vidéo, des guides pour vous accompagner dans vos démarches.

