Rando VTT et Trail/marche Stade rené David Bas-en-Basset, 15 octobre 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

L’US Bassoise vous invite à sa rando trail/marche et VTT. Plusieurs parcours de marche, vtt et trail. Départ de7:30 à 12h.

2023-10-15 07:30:00 fin : 2023-10-15 . .

Stade rené David bd de la sablière

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The US Bassoise invites you to its trail/walking and mountain bike rando. Several walking, mountain bike and trail routes. Departure from7:30 to 12 noon

US Bassoise le invita a su evento de senderismo y bicicleta de montaña. Varias rutas de senderismo, bicicleta de montaña y trail. Salida de7:30 a 12 del mediodía

Die US Bassoise lädt Sie zu ihrer Trail-/Wander- und Mountainbike-Tour ein. Es gibt mehrere Wander-, Mountainbike- und Trailstrecken. Start von7:30 bis 12h

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron