Marché artisanal : bourse aux vêtements Stade Pont-Salomon, 9 septembre 2023, Pont-Salomon.

Pont-Salomon,Haute-Loire

Le Comité des Fêtes et d’Animations Pontoises vous donne d’ores et déjà rendez-vous ​​​​​​le samedi 9 septembre de 9h à 18h ( 6h pour les exposants, 2.5€ le mètre)

au stade de Pont Salomon pour un grand marché artisanal et une bourse aux vêtements..

Stade

Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des Fêtes et d’Animations Pontoises is pleased to invite you to ?????? on Saturday September 9 from 9 am to 6 pm (6 am for exhibitors, 2.5? per meter)

at the Pont Salomon stadium for a large craft market and clothing fair.

El Comité des Fêtes et d’Animations Pontoises tiene el placer de invitarle a ?????? el sábado 9 de septiembre de 9 a 18 h (6 h para los expositores, 2,5? por metro)

en el estadio Pont Salomon para un gran mercado de artesanía y de ropa.

Das Comité des Fêtes et d’Animations Pontoises lädt Sie am Samstag, den 9. September von 9 bis 18 Uhr (6 Uhr für Aussteller, 2,5 ? pro Meter) unter ?????? zu einem Besuch ein

im Stadion von Pont Salomon für einen großen Kunsthandwerksmarkt und eine Kleiderbörse.

