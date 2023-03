Salon Jeunes d’avenir-Spécial emploi stade PM a Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Salon Jeunes d'avenir-Spécial emploi Mercredi 29 mars, 09h00 stade PM a Cet évenement rassemble des organismes privés et publics (rectorats, mission locale, pôle emploi….) L'objectif principal est de redonner confiance, accompagner, conseiller et mettre en relation avec les recruteurs. stade PM a 261 Bd de Tournai, 59650 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2023-03-29T09:00:00+02:00 – 2023-03-29T17:00:00+02:00

