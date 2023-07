LES NUITS DES ÉTOILES Stade Plaine-de-Walsch Catégories d’Évènement: Moselle

Plaine-de-Walsch LES NUITS DES ÉTOILES Stade Plaine-de-Walsch, 11 août 2023, Plaine-de-Walsch. Plaine-de-Walsch,Moselle Le Club d’Astronomie du Pays de Sarrebourg Albireo 57 organise la nuit des étoiles !. Tout public

Samedi 2023-08-11 20:00:00 fin : 2023-08-11 23:59:00. 0 EUR.

Stade

Plaine-de-Walsch 57870 Moselle Grand Est



The Club d'Astronomie du Pays de Sarrebourg Albireo 57 is organizing a starry night! El Club de Astronomía del País de Sarrebourg Albireo 57 organiza una noche estrellada Der Astronomieclub des Pays de Sarrebourg Albireo 57 organisiert die Nacht der Sterne!

