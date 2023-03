Concert de Depeche Mode au stade Pierre-Mauroy Stade Pierre-Mauroy Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Concert de Depeche Mode au stade Pierre-Mauroy Stade Pierre-Mauroy, 22 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Concert de Depeche Mode au stade Pierre-Mauroy Jeudi 22 juin, 20h00 Stade Pierre-Mauroy Billetterie Jeudi 22 juin 2023 2023 à 20h, Depeche Mode sera en concert au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq. Le dispositif grand stade est mis en place trois heures avant le début du concert.

Dispositif Grand stade activé : L’accès à certains parking et rues des quartiers Hôtel de-Ville, Triolo et Cité-Scientifique est filtré les soirs d’événement par un système de badge, afin de privilégier l’accès au domicile et le stationnement des riverains.

Le dispositif, mis en place deux à trois heures avant l'événement, se termine peu après le début de celui-ci. Billeterie : https://www.stade-pierre-mauroy.com/programmation/concert/depeche-mode

2023-06-22T20:00:00+02:00 – 2023-06-22T23:00:00+02:00

