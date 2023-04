Electric Test Days : une journée dédiée aux tests de véhicules électriques au Stade Pierre Mauroy Stade Pierre Mauroy Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Electric Test Days : une journée dédiée aux tests de véhicules électriques au Stade Pierre Mauroy Stade Pierre Mauroy, 14 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Electric Test Days : une journée dédiée aux tests de véhicules électriques au Stade Pierre Mauroy Dimanche 14 mai, 09h30 Stade Pierre Mauroy Entrée gratuite, sur inscription Electric Test Days : la ville de Lille sera le point de départ du tour de France des mobilités électriques Alors que dans la métropole de Lille (95 communes), les véhicules Crit’Air 5 ne peuvent plus circuler depuis le 1er janvier 2023, et qu’il en sera de même pour les véhicules de Crit’Air 4 au 1er janvier 2024, une initiative est mise en place pour permettre aux habitants de la métropole d’appréhender les motorisations électriques : il s’agit des Electric Test Days. Dans le cadre du déploiement des Zones à Faibles Émissions (ZFE), les Electric Test Days sont des journées dédiées aux tests et à la prise en mains de véhicules électriques. Placé sous le haut patronage de la Ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, cet événement a également pour objectif d’accompagner et d’informer les citoyens vers la transition énergétique imposée par les ZFE. Après trois éditions au Parc Floral de Paris, il s’agit cette année du premier “tour de France” des Electric Test Days. Organisée par Mobility Makers avec le soutien du club automobile Roole, la 4ème édition se tiendra dans 6 grandes métropoles françaises : Lille, Lyon, Paris, Rouen, Bordeaux, puis Nantes. Six temps forts qui auront lieu, le temps d’un dimanche, dans les lieux emblématiques de chacune de ces villes. Pour permettre au grand public de venir découvrir ces véhicules, l’évènement est 100% gratuit et ouvert aux petits et grands. Lille, le point de départ de la nouvelle édition des Electric Test Days Ainsi, la ville de Lille est la première étape de ce tour de France des mobilités électriques. En effet, le 14 mai 2023 au Stade Pierre Mauroy, les habitants des Hauts-de-France auront l’occasion de tester gratuitement les derniers modèles électriques de nombreux constructeurs automobiles. Au programme : 1600 tests de nouveaux véhicules électriques disponibles, jeux concours, animations pour petits et grands, et rencontre d’experts de l’électrique qui pourront informer sur l’autonomie des véhicules électriques, les réseaux de recharge dans chacune des villes, mais aussi sur les nouvelles mesures liées aux ZFE. Lien d’inscription : https://electrictestdays.com/lille Les Electric Test Days sont ouverts au public de 9h30 à 18h30*

*inscription obligatoire Stade Pierre Mauroy 261 Boulevard de Tournai Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 59 40 00 https://www.stade-pierre-mauroy.com/ https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=8a96cd0e-3299-4c74-935a-b8e7f0b73ecc [{« type »: « link », « value »: « https://electrictestdays.com/lille »}, {« type »: « email », « value »: « sarah.c@electrictestdays.com »}] [{« link »: « https://electrictestdays.com/lille »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T09:30:00+02:00 – 2023-05-14T18:30:00+02:00

2023-05-14T09:30:00+02:00 – 2023-05-14T18:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Stade Pierre Mauroy Adresse 261 Boulevard de Tournai Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Stade Pierre Mauroy Villeneuve-d'Ascq

Stade Pierre Mauroy Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Electric Test Days : une journée dédiée aux tests de véhicules électriques au Stade Pierre Mauroy Stade Pierre Mauroy 2023-05-14 was last modified: by Electric Test Days : une journée dédiée aux tests de véhicules électriques au Stade Pierre Mauroy Stade Pierre Mauroy Stade Pierre Mauroy 14 mai 2023 Stade Pierre Mauroy Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord