Début : 2024-02-04

fin : 2024-02-04 13,5km – départ 11h15 – 13€/équipe

20km – départ 14h – 22€/équipe

Format jeunes- 8km – départ 09h 30- 7€/équipe

Ouvert aux VTT électriques.

« GC le bike & run » – 13,5km – départ 11h15 – 13€/équipe

« GC le tour des grands cabaniers » – 20km – départ 14h – 22€/équipe

« GC le tour du gros cailloux » – Format jeunes- 8km – départ 09h30 – 7€/équipe

Ouvert aux VTT électriques. Infos / inscriptions : www.team-gc24.com

Organisé par la Team GC .

Stade

Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

