Nord Festivités du 13 juillet stade Peltier, Mons-en-Baroeul Mons-en-Barœul, 13 juillet 2019, Mons-en-Barœul. Festivités du 13 juillet Samedi 13 juillet 2019, 21h30 stade Peltier, Mons-en-Baroeul GRATUIT Pour la fête nationale, Mons-en-Baroeul se met aux couleurs latines en s’illuminant d’un feu d’artifices sur les rythmes endiablés des Mariachis Sabor a Mexico ! stade Peltier, Mons-en-Baroeul 1 Rue Bossuet, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-13T21:30:00+02:00 – 2019-07-14T00:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Mons-en-Barœul, Nord

Autres
Lieu
stade Peltier, Mons-en-Baroeul
Adresse
1 Rue Bossuet, 59370 Mons-en-Barœul
Ville
Mons-en-Barœul
Departement
Nord

