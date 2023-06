Vide-greniers par le Football AS Pellegrue Stade Pellegrue, 13 août 2023, Pellegrue.

Pellegrue,Gironde

Le Football AS Pellegrue organise un vide-greniers.

Une occasion de chiner pour trouver l’objet rare!.

2023-08-13 à ; fin : 2023-08-13 . .

Stade

Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Football AS Pellegrue organizes a garage sale.

An opportunity to hunt for the rare object!

El AS Pellegrue de fútbol organiza una venta de garaje.

¡Una oportunidad para regatear por ese objeto raro!

Der Fußballverein AS Pellegrue organisiert einen Flohmarkt.

Eine Gelegenheit, um nach seltenen Gegenständen zu stöbern!

Mise à jour le 2023-06-23 par OT du Pays Foyen