L’association Cit’art, les Centres Paris Anim Oudiné et Goscinny et l’Equipe de développement local du 13ème, ont le plaisir de vous inviter au Festival Popul’art les 10 et 11 juin au stade Pelé, 1 avenue Boutroux, 13ème.

Ce festival propose une programmation musicale autour du rap, mais pas que (Opéra rap, rock, electro), du théâtre et de la danse, du cinéma, un village associatif, des animations pour les enfants ainsi qu’une buvette.

Cliquer ici pour la programmation

L’entrée est gratuite.

Stade Pelée 1 avenue Boutroux 75013 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T12:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:00:00+02:00

2023-06-11T12:00:00+02:00 – 2023-06-11T23:00:00+02:00

