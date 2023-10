Visite guidée du Stade Paul Julius Bénard Stade Paul-Julius Bénard Savanna Catégorie d’Évènement: Savanna Visite guidée du Stade Paul Julius Bénard Stade Paul-Julius Bénard Savanna, 14 octobre 2023, Savanna. Visite guidée du Stade Paul Julius Bénard Samedi 14 octobre, 09h00 Stade Paul-Julius Bénard Le stade Olympique Paul Julius Bénard construit dans les années 1978-1979 dans le cadre des premiers Jeux des Îles de l’Océan Indien fait partie du pré-inventaire d’architecture contemporaine de la ville de Saint-Paul. Des visites guidées vous seront proposées afin de découvrir ce patrimoine du sport.

Les étudiants de l’école d’architecture de La Réunion vous feront découvrir l’histoire et l’architecture de ce lieu emblématique du patrimoine du sport à La Réunion.

Visites à 9h, 10h et 11h. Stade Paul-Julius Bénard Stade Paul-Julius Bénard 97460 Saint-Paul Savanna 97862 La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262457641 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégorie d'Évènement: Savanna Lieu Stade Paul-Julius Bénard Adresse Stade Paul-Julius Bénard 97460 Saint-Paul Ville Savanna

