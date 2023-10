MARCHE NOCTURE DE LA TROUILLE Stade Paul Gasser Raon-l’Étape, 31 octobre 2023, Raon-l'Étape.

Raon-l’Étape,Vosges

L’Office de la jeunesse donne rendez-vous dès 16 h aux enfants accompagnés de leurs parents, tous déguisés, dans l’enceinte du stade Paul Gasser. À partir de 18 h, équipez-vous de lampes de poche ou de lanternes, toujours déguisés, pour participer à la marche nocturne de la trouille, au départ du stade Paul Gasser. Vous y avez rendez-vous avec les personnages et créatures effrayantes qui peupleront un circuit en forêt, vers le site de la Criquette, entre route et chemin forestier. Décors, déambulations et stands sous tentes vous réserveront de nombreuses surprises à faire peur tout au long du parcours. Dans la rue du Stade, un spectacle sera assuré dès le départ par les associations Let’s Move, Stars Lights et Temps’Danse sur le podium. Un spectacle de feu sera donné dans l’enceinte du stade.

Nouveauté 2023 : à partir de 20 h 30 et jusqu’à minuit, une soirée dansante costumée, animée par DJ Toine, aura lieu à la salle Beauregard. Cette soirée sera l’occasion de fêter les 40 ans de l’association Archipel et les 70 ans du Judo Club Archipel. Vous trouverez sur place sandwich d’Halloween et buvette.. Tout public

Mardi 2023-10-31 16:00:00 fin : 2023-10-31 23:59:00. 2 EUR.

Stade Paul Gasser

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



The Office de la Jeunesse (Youth Office) invites children and their parents to join them in the Paul Gasser stadium at 4 p.m., dressed in fancy dress. From 6 p.m., equip yourselves with flashlights or lanterns, still in costume, to take part in the Scary Night Walk, starting from the Paul Gasser stadium. You’ll meet up with the scary characters and creatures who will populate a circuit in the forest, towards the Criquette site, between road and forest path. There will be scenery, strolls and tented stalls, and plenty of scary surprises along the way. In Rue du Stade, Let’s Move, Stars Lights and Temps’Danse will put on a show on the podium right from the start. A fireworks display will be staged inside the stadium.

New for 2023: from 8:30 p.m. to midnight, a fancy-dress dance party hosted by DJ Toine will take place in the Salle Beauregard. The evening will celebrate the 40th anniversary of the Archipel association and the 70th anniversary of the Archipel Judo Club. Halloween sandwiches and refreshments will be available.

La Office de la Jeunesse (Oficina de la Juventud) invita a los niños y a sus padres a reunirse con ellos en el estadio Paul Gasser a las 16.00 horas, disfrazados. A partir de las 18.00 h, coge tus linternas o farolillos, aún disfrazado, para participar en el Paseo Nocturno del Terror, que partirá del estadio Paul Gasser. Conocerás a los personajes y criaturas terroríficas que te llevarán por un sendero a través del bosque, hacia el emplazamiento de Criquette, entre la carretera y la pista forestal. Habrá muchas sorpresas terroríficas por el camino, como decorados, puestos y tiendas de campaña. En la rue du Stade, Let’s Move, Stars Lights y Temps’Danse actuarán en el podio desde el principio. También habrá un espectáculo de fuegos artificiales en el interior del estadio.

Novedad para 2023: desde las 20.30 hasta medianoche, se celebrará en la Salle Beauregard una fiesta de disfraces organizada por DJ Toine. La velada será la ocasión de celebrar el 40º aniversario de la asociación Archipel y el 70º aniversario del club de judo Archipel. Habrá bocadillos de Halloween y refrescos disponibles in situ.

Das Jugendamt lädt ab 16 Uhr verkleidete Kinder in Begleitung ihrer Eltern zum Treffpunkt im Paul-Gasser-Stadion ein. Ab 18 Uhr können Sie sich mit Taschenlampen oder Laternen ausrüsten und ebenfalls verkleidet am Nachtmarsch der Angst teilnehmen, der am Paul-Gasser-Stadion startet. Dort treffen Sie auf gruselige Gestalten und Kreaturen, die einen Rundweg durch den Wald bevölkern, der zwischen Straße und Waldweg in Richtung der Stätte La Criquette verläuft. Dekorationen, Umzüge und Stände in Zelten werden Ihnen auf der ganzen Strecke zahlreiche gruselige Überraschungen bieten. In der Rue du Stade findet von Anfang an eine Show statt, die von den Vereinen Let’s Move, Stars Lights und Temps’Danse auf dem Podium veranstaltet wird. Auf dem Gelände des Stadions findet eine Feuershow statt.

Neuheit 2023: Von 20.30 Uhr bis Mitternacht findet in der Salle Beauregard eine kostümierte Tanzparty statt, die von DJ Toine moderiert wird. An diesem Abend werden das 40-jährige Bestehen des Vereins Archipel und das 70-jährige Bestehen des Judoclubs Archipel gefeiert. Vor Ort gibt es Halloween-Sandwiches und Getränke.

