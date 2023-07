Randonnée VTT, Marche et Trail des 7 bosses à Senillé 27 août 2023 Stade Paul-Baron à Senillé Senillé-Saint-Sauveur, 27 août 2023, Senillé-Saint-Sauveur.

Départ Stade Paul Baron à Senillé

Trail découverte de 20km sans chrono sur inscription 5€ départ 9h30.

https://www.helloasso.com/associations/sport-detente-senille-saint-sauveur/evenements/trail-decouverte-20km-sans-chrono

inscription vtt et marche de 8h00 à 9h30. VTT de 15 à 60 km . Marche 8, 12 et 18 km. Gratuit -12ans. 5€ marcheurs et licenciés VTT. 6€ non licenciés VTT.

http://neau.francis.free.fr/7bosses.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T08:00:00+02:00 – 2023-08-27T09:30:00+02:00

randonnée marche

Sport Détente Senillé Saint Sauveur