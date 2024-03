Stade Offlenus en Folie Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Versailles, samedi 15 juin 2024.

Stade Offlenus en Folie Des épreuves olympiques de peinture, de sculpture, de littérature, de musique et d’architecture ? Et si pour Paris 2024, cette idée originale revenait à la mode ? 15 et 16 juin Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc – Auditorium Claude Debussy Entrée libre sur réservation

Début : 2024-06-15T20:00:00+02:00 – 2024-06-15T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-16T15:00:00+02:00 – 2024-06-16T16:00:00+02:00

En 1924, pour la première fois aux Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin a associé les arts aux sports dans une « olympiade artistique et culturelle », mettant ainsi en avant les valeurs de l’Olympisme partagées avec les arts, notamment l’excellence, l’amitié et le respect.

Des épreuves olympiques de peinture, de sculpture, de littérature, de musique et d’architecture ? L’idée semble folle. Et pourtant, entre 1912 et 1948, 150 médailles ont été décernées dans ces domaines ! À quelques semaines de Paris 2024, cette idée originale revient à la mode. Imaginons les futures disciplines, en direct du Stade Offlenus (du nom du propriétaire de la ferme gallo-romaine qui était à l’emplacement de l’actuel conservatoire et qui a donné son nom à la ville de Viroflay) où plusieurs épreuves combinées sont en démonstration !

Les élèves du dispositif Musicollégiens et la chorale « Funny Notes », en collaboration avec le collège Jean Racine de Viroflay se réunissent autour d’un projet alliant sport, musique et création audiovisuelle.

Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement d'enseignement artistique classé « à rayonnement régional ». Ce sont plus de 2 500 élèves et étudiants en musique, danse et art dramatique, qui bénéficient chaque année des formations dispensées par 150 professeurs dont, parmi eux, de nombreux artistes de renom.

