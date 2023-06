50ème Fête du Houblon Stade Obterre, 25 août 2023, Obterre.

Obterre,Indre

Venez découvrir une grande variété de bières et le tout accompagné de choucroute….

Samedi 2023-08-25 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-27 . 15 EUR.

Stade

Obterre 36290 Indre Centre-Val de Loire



Come and discover a wide variety of beers and all accompanied by sauerkraut…

Venga y descubra una gran variedad de cervezas y todas acompañadas de chucrut…

Kommen Sie und entdecken Sie eine große Auswahl an Bieren und das Ganze mit Sauerkraut…

Mise à jour le 2023-05-24 par ADT INDRE