Visite du stade nautique Olympique d’Île-de-France à Vaires-sur-Marne, en Seine-et-Marne (réservé aux élus et professionnels) Stade nautique olympique de Vaires-sur Marne Vaires-sur-Marne, 13 octobre 2023, Vaires-sur-Marne.

Visite du stade nautique Olympique d’Île-de-France à Vaires-sur-Marne, en Seine-et-Marne (réservé aux élus et professionnels) Vendredi 13 octobre, 15h30 Stade nautique olympique de Vaires-sur Marne Gratuit sur inscription – Réservé aux élus et professionnels (Voir visites grand public organisées sur ce site le dimanche 15 octobre)

Visite du stade nautique Olympique d’Île-de-France, avec Markus Hennig, chef de projet de l’agence Auer Weber (Munich) qui nous présentera la genèse du projet et avec qui nous découvrirons l’équipement et son insertion paysagère, mais aussi les défis techniques relevés pour réaliser le stade d’eaux vives.

A Vaires-sur-Marne, en Seine-et-Marne.

Une visite #ArchisurSite du CAUE77

>Vous êtes un élu ou un professionnel du cadre bâti : Pour en savoir plus et vous inscrire à la visite du 13 octobre,

> vous êtes amateur d’architecture, deux visites grand public sont proposées le dimanche 15 octobre : Pour en savoir plus et vous inscrire

Stade nautique olympique de Vaires-sur Marne Route de Torcy 77360 Vaires-sur Marne Vaires-sur-Marne 77360 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/archi-sur-site-stade-nautique-olympique-dile-de-france-vaires-sur-marne-mi?_gl=1*b6o8tl*_gcl_au*MTAxMzA2MzQ4MC4xNjkzNTU2OTA0*_ga*MTI1Njc5ODQ5Ny4xNjk0NzI4ODc4*_ga_39H9VBFX7G*MTY5NDc2MTMxOS40NC4xLjE2OTQ3NjM3MTMuNTkuMC4w »}] [{« link »: « https://www.caue77.fr/archi-sur-site »}, {« link »: « https://www.caue77.fr/actualites/visites-ou-conferences/visite-du-stade-nautique-olympique-archi-sur-site-n028 »}, {« link »: « https://www.caue77.fr/actualites/visites-ou-conferences/archipel-francilien-base-nautique-olympique »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T15:30:00+02:00 – 2023-10-13T17:30:00+02:00

2023-10-13T15:30:00+02:00 – 2023-10-13T17:30:00+02:00

©MartinArgyroglo