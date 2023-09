Archipel Francilien – A fleur d’eau… et de terre : le stade nautique olympique de Vaires-sur Marne (visite guidée) Stade nautique olympique de Vaires-sur Marne Vaires-sur-Marne, 17 septembre 2023, Vaires-sur-Marne.

Archipel Francilien – A fleur d’eau… et de terre : le stade nautique olympique de Vaires-sur Marne (visite guidée) Dimanche 17 septembre, 11h00, 14h30 Stade nautique olympique de Vaires-sur Marne Les réservations pour les visites organisées le dimanche 15 octobre 2023 par les 8 CAUE franciliens dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture seront ouvertes sur ce site le mardi 19 septembre 2023.

Bientôt 2024 !

Le CAUE de Seine-et-Marne vous propose de découvrir le site du Stade nautique Olympique de Vaires-sur-Marne, dans son écrin de bois et d’eau, à la croisée des urbanisations des villes qui le cernent. au coeur de l’urbanisation …

Le matin, la visite sera concentrée sur le Stade nautique et ses abords immédiats, pour aborder la conception architecturale, l’insertion paysagère du projet, en compagnie de Markus Hennig de l’agence AUER WEBER, maître d’oeuvre du projet.

La balade paysagère et architecturale, proposée en début d’après midi, vous permettra de découvrir l’ensemble du site, jusqu’aux bords de la Marne, son histoire et comment le projet architectural est venu s’intégrer dans ce paysage. La visite sera en animée par les architectes et paysagistes du CAUE de Seine-et-Marne.

Instructions

Départ :

Rendez-vous sur site, devant le « Snack Open Set », près du plan d’eau, à côté de l’aire de stationnement.

Pour vous y rendre en train, deux solutions : descendre à la gare RER de Torcy (ligne A) ou à celle de Vaires-Torcy (ligne Transilien P). Prenez ensuite le bus 421 ou 211 jusqu’à l’arrêt « Les Cantines ». ) En voiture, accès par l’A4

Arrivée :

Entrée du site

Durée et longueur du parcours :

Matin – de 1h30 à 2h (environ 2 km)

Après midi – de 2h30 à 3h (environ 5km)

Parcours à effectuer à pied

Archipel Francilien

Pour la 4ème année consécutive, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) franciliens vous proposent de partir explorer l’Île-de-France lors des Journées Nationales de l’Architecture (#JNArchi).

En 2023, huit nouveaux parcours viennent enrichir la collection de voyages d’architecture Archipel Francilien, pour révéler des facettes inédites et diverses de nos territoires. En vous mettant dans nos pas, venez découvrir des paysages méconnus, des villes en pleine mutation et redécouvrir votre région en y portant un regard nouveau.

Découvrez des lieux emblématiques de la diversité architecturale et paysagère francilienne : un futur site olympique au bord de la Marne, une ville nouvelle au patrimoine architectural remarquable, un cimetière paysager à la biodiversité surprenante et même … une balade sous le périphérique parisien qui fête cette année ses 50 ans !

Effectuez cette visite en autonomie

Si vous préférez effectuer ces parcours en autonomie, ils seront proposés sur l’application gratuite Archistoire (disponible iOS et Google Play) pour la manifestation. Avec votre smartphone, vous pourrez suivre la visite à votre rythme en bénéficiant d’archives et de documents inédits qui enrichiront votre visite.

Stade nautique olympique de Vaires-sur Marne Route de Torcy 77360 Vaires-sur Marne Vaires-sur-Marne 77360 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue-idf.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Martin Argyroglo