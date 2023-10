ELLE/S Stade municipale Stalingrad – 55 Avenue de Stalingrad 93230 Romainville Romainville, 15 décembre 2023, Romainville.

ELLE/S 15 et 17 décembre Stade municipale Stalingrad – 55 Avenue de Stalingrad 93230 Romainville Tarif: 12€/8€/5€ , reservation sur le site du Pavillon : https://ville-romainville.notre-billetterie.fr/billets?kld=1 ou au 01 49 15 56 53

Spectacle de cirque sous chapiteau, tout public, 1h10

«ELLE/S» questionne l’ambiguïté des relations fusionnelles et notamment gémellaires, c’est une réflexion sur l’autre, son miroir, nos solitudes et notre désir de distinction.

Les spectateurs, disposés en cercle, sont invités à entrer dans un univers en suspension.

La scénographie, à la fois épurée et monumentale, telle une toile d’araignée, faite de 289 cordes accueille deux jeunes femmes.

Elles nous livrent leur intimité à travers d’étranges évolutions acrobatiques.

Une autre présence vient bouleverser l’équilibre du duo, vont-elles tendre vers l’inconnu ?

Elles sont deux, ne font qu’une, elles sont fortes. Combien de temps encore ?

DISTRIBUTION

Écriture : Pauline Barboux et Jeanne Ragu

Interprétation : Pauline Barboux et Gaëlle Estève – acrobates aériennes

Création musicale et interprétation: Cyril Hernandez

Collaboration à la mise en piste et conception lumières : Thomas Costerg

Regard complice: Catherine Dubois

Scénographie: Patrick Vindimian

Création Costumes: Fanny Gautreau

Régisseur chapiteau: Laurent Barboux

Régisseur de Piste:Arnaud Jamin

Régisseur lumière: Erwan Moisan

Chargée de Production/diffusion: Chloé Bensimon-Liatard

PARTENAIRES:

Co-production et accueils en résidence:

L’Azimut Pôle national des arts du Cirque d’Ile de France à Antony

CIRCa – Pôle national des arts du Cirque , Gers Occitane

Le Carré Magique – Pôle national des arts du Cirque en Bretagne

et Le Cirque Jules Verne – PNC à Amiens,

Avec L’aide de la Région Ile de France , La DRAC Ile de France, La DGCA et BEAL.

Cette création a bénéficié de l’aide à l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD

Avec le soutien de la ville de Romainville (93).

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE :

Co-fondée par Michèle D’Angelo et Laurent Barboux, L’Envolée Cirque défend depuis 1997 les arts du cirque sous chapiteau, le cercle et l’itinérance.

Ils co-écrivent le spectacle Et Moi qui tournera de 2002 à 2006.

En 2013, Pauline Barboux et Jeanne Ragu, danseuses aériennes sur Quadrisse diplômées de l’Académie Fratellini, les rejoignent.

L’Envolée Cirque reprend alors la route avec deux nouveaux spectacles tous publics et plein d’humour :Tanda et Le voyage de Michü et Mr Lô.

En 2016, ils se lancent ensemble dans la création d’un nouveau spectacle sous chapiteau: Traits d’Union.

En 2018, Pauline et Jeanne co-écrivent Lichen, petite forme aérienne pour l’espace public, et rêvent d’un nouveau projet sous chapiteau, en suspension: ELLE/S voit alors le jour en Octobre 2020.

C’est aujourd’hui deux générations circassiennes et une équipe technique itinérante qui relèvent le défi de l’échange, du partage et de la transmission.

Stade municipale Stalingrad – 55 Avenue de Stalingrad 93230 Romainville 55, avenue de stalingrad 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lenvoleecirque.org »}, {« type »: « email », « value »: « lenvoleecirque@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0148910149 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ville-romainville.notre-billetterie.fr/billets?kld=1 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

cirque chapiteau

©Romain Marguaritte