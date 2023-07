Celti’Teuillac Stade municipal Teuillac, 7 juillet 2023, Teuillac.

Teuillac,Gironde

Le Festival Celti’Teuillac, vous accueille au cœur des Côtes de Bourg. Cette manifestation est familiale, festive, intergénérationnelle et accessible aux personnes à mobilité réduite et écoresponsable. Venez profiter de 15 heures de spectacle gratuit ! Tous les styles de la musique celtique sont représentés : Traditionnel, folklorique, folk, rock, irish punk.

Vous trouverez sur place tout le nécessaire pour vous désaltérer et vous restaurer : buvette, sandwichs et crêpes (pique nique interdit).

Venez nombreux, parlez en autour de vous afin que l’affluence soit toujours grandissante..

2023-07-07 fin : 2023-07-08 . EUR.

Stade municipal le Pont N

Teuillac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Celti’Teuillac Festival welcomes you to the heart of the Côtes de Bourg. The event is family-friendly, festive, intergenerational, accessible to people with reduced mobility and eco-responsible. Come and enjoy 15 hours of free entertainment! All styles of Celtic music are represented: traditional, folk, folk, rock, Irish punk.

You’ll find everything you need to quench your thirst and eat: refreshments, sandwiches and crêpes (picnics prohibited).

Come one, come all, and spread the word so that the number of people attending continues to grow.

El Festival Celti’Teuillac le da la bienvenida al corazón de las Côtes de Bourg. El evento es familiar, festivo, intergeneracional, accesible a personas con movilidad reducida y ecorresponsable. Venga y disfrute de 15 horas de espectáculo gratuito Todos los estilos de música celta están representados: tradicional, folk, rock, punk irlandés.

Encontrará todo lo necesario para saciar su sed y comer: refrescos, bocadillos y crêpes (no se admiten picnics).

Venga uno, vengan todos, y corran la voz para que el número de asistentes siga creciendo.

Das Festival Celti’Teuillac, empfängt Sie im Herzen der Côtes de Bourg. Die Veranstaltung ist familienfreundlich, festlich, generationenübergreifend, barrierefrei und umweltbewusst. Genießen Sie 15 Stunden lang ein kostenloses Spektakel! Alle Stilrichtungen der keltischen Musik sind vertreten: Traditionell, folkloristisch, Folk, Rock, Irish Punk.

Vor Ort finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihren Durst zu stillen und sich zu verpflegen: Getränkestand, Sandwiches und Crêpes (Picknick verboten).

Kommen Sie zahlreich, erzählen Sie es weiter, damit der Andrang immer größer wird.

Mise à jour le 2023-06-05 par Bourg Cubzaguais Tourisme