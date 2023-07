Feu d’artifice Stade municipal Sarras, 13 juillet 2023, Sarras.

Sarras,Ardèche

Bal animé par Bomba animation à partir de 20h30, buvette, petite restauration et feu d’artifice à la tombée de la nuit..

2023-07-13 20:30:00 fin : 2023-07-13 00:00:00. .

Stade municipal

Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Ball with Bomba animation from 8:30pm, refreshments and fireworks at dusk.

Baile con animación Bomba a partir de las 20.30 horas, refrescos, aperitivos y fuegos artificiales al anochecer.

Ball unter der Leitung von Bomba animation ab 20:30 Uhr, Erfrischungsstände, kleine Snacks und Feuerwerk bei Einbruch der Dunkelheit.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche