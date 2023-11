Téléthon Stade municipal Rivehaute, 9 décembre 2023, Rivehaute.

Rivehaute,Pyrénées-Atlantiques

De 8h à 10h : petit déjeuner à la fourchette (gras double, pommes de terre, fromage)

De 9h à 17h : marché de Noël, activités pour les enfants

12h : repas sandwich / frites

15h : arrivée du Père Noël

19h30 : repas grillade de porc / frites (fromage, dessert et boissons comprises)

Buvette toute au long de la journée. Un point dons sera mis à disposition..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Stade municipal

Rivehaute 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



8am to 10am: breakfast with a fork (double fat, potatoes, cheese)

9am to 5pm: Christmas market, children’s activities

12pm: sandwich and French fries lunch

3pm: arrival of Santa Claus

7:30 p.m.: pork grill and French fries (cheese, dessert and drinks included)

Refreshments all day long. A donation point will be available.

De 8.00 a 10.00: desayuno con tenedor (doble de grasa, patatas, queso)

De 9.00 a 17.00: mercado navideño, actividades para niños

12h: almuerzo a base de bocadillos y patatas fritas

15.00 h: llegada de Papá Noel

19.30 h: barbacoa de cerdo y patatas fritas (queso, postre y bebidas incluidos)

Refrescos durante todo el día. Habrá un punto de donativos.

Von 8.00 bis 10.00 Uhr: Gabelfrühstück (Doppelfett, Kartoffeln, Käse)

Von 9:00 bis 17:00 Uhr: Weihnachtsmarkt, Aktivitäten für Kinder

12 Uhr: Essen Sandwich / Pommes frites

15 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns

19.30 Uhr: Mahlzeit Schweinegrill / Pommes frites (Käse, Dessert und Getränke inbegriffen)

Getränkeausschank den ganzen Tag über. Ein Spendenpunkt wird zur Verfügung gestellt.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Béarn des Gaves