Drome Saint-Gervais-sur-Roubion . Participez à la chasse aux oeufs de Pâques! Les parcours sont adaptés pour les enfants jusqu’à 5 ans et pour les enfants de 6 à 11 ans. Venez nombreux ! +33 6 15 99 30 45 Stade Municipal Pierre REY Route du stade Saint-Gervais-sur-Roubion

